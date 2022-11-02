محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرستين بمدينة كفر الشيخ وبقرية طاهر إنشاء جديد؛ لتخفيض الكثافة بالفصول، ضمن المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاله النواصره، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والمهندس محمد سلامه، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ، والمهندس جمال الخولي، رئيس قطاع الرياض، والمهندس محمد شتات، المشرف على إنشاء المدرستين.

افتتاحات مدارس

وافتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة المنتزه للغات إنشاء جديد، على مساحة 1057 مترا بتكلفة 8 ملايين و624 ألف جنيه، تحتوي على 14 فصلا، لتقليل الكثافة في مدارس اللغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

افتتاح مدرسة عزبة طاهر

وافتتح أيضًا مدرسة عزبة طاهر الابتدائية، التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا مركز كفر الشيخ، بتكلفة 6 ملايين و567 ألف جنيه، على مساحة 2456 مترا، تضم 16 فصلًا، كما شارك محافظ كفر الشيخ الأطفال والطلاب في زراعة الأشجار بالمدرستين.

وتفقد «نور الدين» الفصول، وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية مشيدًا بمستوى الطلاب والتفاعل بينهم وبين معلميهم، كما تفقد المعامل بالمرحلة الإعدادية، وحجرات الاستماع بالمرحلة الابتدائية، مشيدًا بالعروض الرياضية والفنية والكلمات التي أنشدها الأطفال في حب مصر بالمدرستين.