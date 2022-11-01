محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بمركز الرياض بتكلفة 21 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرستي الدكتور «الدمرداش» للتعليم الأساسي بتكلفة مالية بلغت 14 مليونًا و376 ألف جنيه و«الضبعة الابتدائية»، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و500 ألف جنية التابعتين لمركز الرياض.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أن مدرسة الدكتور «الدمرداش»، تضم 44 فصلا بما يخدم العملية التعلمية أبناء مدينة الرياض والقري التابعة لها.

مدرسة الضبعة تضم 14 فصلا دراسيا

وأشار «نور الدين»، أن مدرسة الضبعة للتعليم الأساسي تضم 14 فصلا دراسيا جددا.

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ قد شهدت افتتاح أكثر من 22 مدرسة بعدد من قري المحافظة خلال الفترة الأخيرة بما يخدم الآلاف من المواطنين وأبنائهم من أجل تحصيل العلم.

مجمع الدمرداش، على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 14 مليون جنيه، يحتوي على 44 فصلا، لتقليل الكثافة في الفصول، منهم 12 فصلا ابتدائيا، و32 فصلا إعداديا، ويحتوي على معامل متطورة، كما يحتوي المبنى على 28 دورة مياه لطلاب الإعدادية، و27 دورة مياه لتلاميذ المرحلة الابتدائية منهم لذوي الاحتياجات الخاصة.