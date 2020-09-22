غدا.. افتتاح 5 مدارس جديدة بكفر الشيخ بتكلفة 40 مليون جنيه

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صباح غد الأربعاء، لافتتاح 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلاً جديداً بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه، في 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب.

وسيتم افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصلا جديدا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصلا جديدا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه، ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية ، إنشاء 22 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.