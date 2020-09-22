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غدا.. افتتاح 5 مدارس جديدة بكفر الشيخ بتكلفة 40 مليون جنيه

المدارس في 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية

كتب:

سمر عبد الرحمن
10:01 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صباح غد الأربعاء، لافتتاح 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلاً جديداً بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه، في 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب.

وسيتم افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصلا جديدا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصلا جديدا، بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه، ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية ، إنشاء 22 فصلا بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.

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