مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد: دور الواعظات مهم في نقل صحيح الدين للشباب 

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من واعظات الأزهر الشريف، في إطار زيارتهم لمحافظة الإسكندرية وترأس الوفد الدكتورة إلهام محمد شاهين، الأمين العام المساعد لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم عبد الستار الجمل؛ مدير عام منطقة الوعظ بالإسكندرية.

وأكد الدكتور أحمد زايد على علاقة التعاون الطيبة بين مكتبة الإسكندرية والأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أثناء كلمته وترحيبه بالوفد.

أحمد زايد: للواعظات دور في نقل الدين الصحيح للشباب

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جهود واعظات الأزهر الشريف ودورهم في نقل الأفكار والآراء الدينية للشباب، مؤكدًا أن المرأة هي العمود الفقري لاستقرار المجتمع.

وقام الوفد بجولة داخل المكتبة وأقسامها المختلفة للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوعة. وأبدى الوفد إعجابه بالمكتبة وما تحويه من مقتنيات وما تقدمه من خدمات لروادها.

مبادرة واعظات الأزهر

ويأتي ذلك بالتزامن مع نجاح مبادرة الواعظات التي أطلقها الأزهر الشريف وقدرتهم على التعمق والتغلغل إلى وجدان الجماهير، وتفقدهم كذلك أحوالهم ومعالجتهم أمراضهم وأوجاعهم، حيث إنهم يتحدثون عن المشاكل المجتمعية مثل الفقر والجوع والبطالة .

واعظات الأزهر يقدمون المساعدة للخروج من الأزمات

ويتطرق الواعظات أيضا إلى فكرة التغلب على غلاء المهور وتكاليف الزواج وكيفية اختيار الزوج الصالح، وتحديد الدواء بعد تشخيص المرض والمساعدة على الخروج من الأزمات وكل ذلك وفقا لمنهج الله والاستلهام من سيرة الأنبياء والصحابة.