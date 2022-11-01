السفير الإيطالي يهدي مكتبة الإسكندرية أول أشعة سينية لقناع توت عنخ آمون

أهدى السفير ميكيلي كواروني، السفير الايطالي بمصر، مكتبة الإسكندرية أول أشعة سينية لقناع الملك توت عنخ آمون، التي أجريت في ستينيات القرن الماضي، وذلك خلال افتتاح معرض «الصورة الحية لتوت عنخ آمون».

الإهداء يظهر مدى عمق العلاقات بين البلدين

وأكد السفير الايطالي أن هذه الأشعة كشفت أنه لم يتم استخدام أية لحامات في تصنيع القناع، موضحًا: هذا الإهداء يُظهر مدى عمق العلاقات المصرية الإيطالية، ويعد رمزًا للتعاون بين السفارة الإيطالية ومكتبة الإسكندرية.

وقال السفير الإيطالي إن هذا المعرض يقدم لزائريه صورة حية للحظات اكتشاف المقبرة الملكية للملك الشاب توت عنخ آمون، ويعكس مشاعر الترقب والانبهار التي صاحبت هذا الاكتشاف التاريخي.

صور نادرة في المعرض

ولفت إلى أن المعرض يضم صورًا نادرة تعرض لأول مرة للعمال ورجال الآثار المصريين ودورهم في هذا الكشف، كما يتضمن رسومًا لفنانين إيطاليين حول تاريخ وحضارة مصر القديمة، إلى جانب عدد من الصور الخاصة بالاكتشاف والتي عرضت في معارض سابقة في دول مختلفة.

وفي كلمته، تقدم الدكتور دافيدي سكالماني؛ مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، بالشكر لكل القائمين على هذا المعرض الهام، مؤكدًا أهمية الصورة في حفظ الذاكرة، خاصة فيما يتعلق بعلم المصريات.

وأعرب عن سعادته للتعاون مع مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى أن المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة يعمل على عدد من المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في الإسكندرية.