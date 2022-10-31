مدير متحف مكتبة الإسكندرية: مقبرة توت عنخ آمون أعظم اكتشاف أثري في مصر

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الملك توت عنخ أمون حكم مصر لفترة زمنية قصيرة امتدت لـ9 سنوات، ليتولى الحكم وهو في سن التاسعة، وتوفي في عمر الثامنة عشر.

عبدالبصير: اكتشاف المقبرة بشكل كامل

وأضاف «عبدالبصير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أهمية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون جاء نتاج اكتشاف المقبرة الخاصة بشكل كامل، التي جرى اكتشافها بكل ما فيها دون نهب أي شئ منها في عالم الأثار المصرية إلى الآن في 4 نوفمبر 1922.

أعظم اكتشاف أثري في مصر

واستطرد: «في 4 نوفمبر المقبل هيكون مر على اكتشاف المقبرة 100 عام، ويعتبر أعظم اكتشاف أثري في مصر في القرن العشرين، وكذلك في كل القرون والحضارات، واكتشاف مقبرة توت عنخ أمون كان له صدى هائل وكبير، وظهر معه مصطلح لعنة الفراعنة، ومصطلح الولع بعلم المصريات».

وأوضح أن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون زاد من حالة عودة الوعي بتاريخ مصر وآثارها وتراثها خاصة بعد ثورة 1919، ما تسبب في وجود حالة من تيار الوعي المصري في كل الفنون، «سيد درويش عمل موسيقي مصرية، ومحمود مختار عمل فنون ونهضة مصر، ونجيب محفوظ كتب الثلاثية بتاعته، وكل ده نتيجة التأثر بالوعي المصري مع اكتشاف المقبرة الجديدة».