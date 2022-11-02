عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: هدفنا الخروج بحزمة تشريعات وإرسالها للرئيس

قال طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم تدشينه في مارس 2022 ويضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات والمؤسسات والاتحاد العام لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة واتفقوا على برتوكول تعاون الهدف منه التنسيق فيما بينهم لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

العمل الأهلي

وأوضح في كلمته بمؤتمر تنظمه نقابة المعلمين أنه تم الاتفاق على تنظيم العمل لتوسيع قاعدة المستفيدين وتم بالفعل في شهر رمضان الماضي، لافتًا إلى أن التحالف وقع برتوكول مع وزارة التضامن لضم 600 ألف أسرة لمبادرة حياة كريمة من أموال الجمعيات إلى برنامج تكافل وكرامة، وتتحرك على مستوى مصر وهذه المحطة رقم 6 في لقاءات الحوار الوطني.

نقابة المعلمين

وأضاف عبد القوى خلال كلمه له بالمؤتمر الجماهيري المنعقد الآن بمقر نقابة المعلمين، أن الدعوة للحوار الوطني تمت تحديدا في 26 أبريل الماضي من خلال دعوة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حينما أعلن الرئيس عن دعوة مفتوحة لحوار وطني حر تشارك فيه كل القوى الوطنية ويشارك فيه الجميع إلا من حمل السلاح ضد الدولة ويحارب ويناهض الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الحوار الوطني، أنه تم تشكيل مجلس الحوار الوطني من 19 شخصية وتلقينا 96 ألف مقترح و15 ألف توصية تم تقسيم الموضوعات إلى محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وتحديد الموضوعات وفقا لمطالب المواطنين في كل محور، إلى جانب تحديد مقرر لكل محور ويستهدف الحوار الوطني الخروج بحزمة من التشريعات يتم إرسالها للرئيس، والرئيس يحولها لمجلس النواب أو يرسلها للحكومة.

وتابع عبد القوى: «مصر تمر بفترة صعبة وهناك استهداف للدولة المصرية التي تتصدى لكل المؤامرات الدنيئة الهادفة للعبث بمقدرات هذا الوطن وكلنا ندفع فاتورة 2011 وكانت فاتورة صعبة وأثرت علينا تأثيرًا سلبيًا ونريد أن نقف خلف القيادة السياسية الوطنية التي تقف وراء مصلحة الوطن والمواطنين».