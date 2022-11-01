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انقطاع المياه 5 ساعات عن منطقة المعلمين القديمة غرب أسيوط

كتب:

هانى حسن
11:10 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
انقطاع المياه

انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انقطاع المياه عن المعلمين القديمة بغرب أسيوط، وذلك اعتبارا من الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022 وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم.

تطبيق منظومة تقليل الفاقد

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال تطبيق منظومة تقليل الفاقد بمنطقة المعلمين القديمة لقياس الضغط الصفري والتأكيد على عزل المنطقة بقطع جميع مصادر المياه المغذية للمنطقة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب 

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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