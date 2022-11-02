المستندات المطلوبة لتكريم أبناء المعلمين المتفوقين في «أبوقرقاص» بالمنيا

أعلنت اللجنة النقابية للمعلمين في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، عن تكريم المتفوقين من أبناء المعلمين في مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي 2021-2022، تعليم عام، تعليم فني، تعليم إعدادي.

الدرجات المطلوبة للتكريم بجميع المراحل

ووضعت اللجنة النقابية للمعلمين في مركز أبوقرقاص، بإشراف المهندس حامد الشريف، نقيب المعلمين، أشرف درويش، أمين الصندوق، رأفت فاضل، أمين اللجنة، مجموع درجات للطلاب المقرر تكريمهم «369 لطلاب العلمي، 328 لطلاب الأدبي، 80% لطلاب الدبلومات الفنية، 275 درجة لطلاب الإعدادي».

المستندات المطلوبة لتكريم أبناء المعلمين

1 -صورة شهادة النجاح معتمدة من المدرسة.

2 - صورة شخصية للطالب أو الطالبة.

3 - صورة كارنيه النقابة وصورة البطاقة لولي الأمر.

4 - وضع المستندات المطلوبة في حافظة بلاستيكية.

على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة بمعرفة ولي الأمر في موعد أقصاه 15 نوفمبر الجاري، بمقر النقابة بمركز أبو قرقاص.

وتحرص اللجان النقابية للمعلمين في مراكز محافظة المنيا علي تكريم أبناء المعلمين المتفوقين في جميع المراحل التعليمية، تقديرا لآبائهم الذين يقدمون كل ما في وسعهم من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وحتي يكون التكريم دافعا وحافزا لهؤلاء الطلاب علي الاستمرار في التميز والنجاح، وليكونوا قدوة لزملائهم في جميع الصفوف التعليمية، حيث يتم تنظيم حفلات التكريم سنويا، في مواعيد مختلفة، بكل مركز علي حدة، بحضور قيادات التربية والتعليم بالمديرية والإدارات التعليمية التسع، وأعضاء نقابات المعلمين بالمراكز.