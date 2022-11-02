إطلاق النسخة الجديدة لبوابة مصر للشباب والرياضة استعدادا لمؤتمر المناخ

أطلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النسخة الجديدة من بوابة مصر للشباب والرياضة بـ4 لغات، هي: الإنجليزية، الفرنسية، السواحيلي، إلى جانب اللغة العربية، استعدادا للتغطية الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعني بالمناخ، الذى يقام خلال الفترة من 2-4 نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، وكذلك مؤتمر المناخ الذي ينطلق يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى 18 من نوفمبر الجاري.

بوابة مصر للشباب والرياضة حققت نجاحات كبيرة

أكد وزير الشباب والرياضة، أن بوابة مصر للشباب والرياضة حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية بتغطيتها لجميع البطولات الدولية والفعاليات الشبابية، وتابعها ما يقرب من 165 دولة ناطقة باللغات الأجنبية، من واقع التقرير الرسمى لجوجل، مشيرا إلى أن البوابة، تضم موقع إلكترونى وإذاعة شباب مصر وقناة يوتيوب، وباتت أحد المنصات الإلكترونية المهمة للوسط الشبابي والرياضي، بما تقدمه من تغطية شاملة لكل الأحداث والفعاليات.

وكان أشرف صبحي، قد اجتمع بكلا من محمد الشاذلي مدير الإعلام بالوزارة، والكاتب الصحفى جمال نور الدين رئيس تحرير البوابه، لعرض خطة التطوير في الفتره المقبلة.

وزير الرياضة يشكر فريق عمل البوابة

وجه صبحي، الشكر لفريق العمل بالبوابة على الإنجازات التي حققتها البوابة في فترة وجيزة، والحصول علي Top Ten (ضمن أفضل عشر مواقع حكومية) للتميز من وزارة التخطيط، وشهادة تقدير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن مؤتمر الشباب COY17، هو المؤتمر المعتمد من اتفاقية الأمم المتحدة، ويهدف إلى إعداد وثيقة سياسات تمثل أصوات شباب العالم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الشبابية الوطنية: you think green - إاتس – افيروكس – الإمام - شباب بيحب مصر.