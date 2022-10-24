لجنة الشباب والرياضة بالنواب تناقش خطة الوزارة في حضور أشرف صبحي

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة خطة وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومشاركة المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية.

رئيس اللجنة: نحرص على مناقشة خطة الوزارة في بداية كل دور انعقاد

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حرص اللجنة على مناقشة خطة الوزارة في بداية كل دور انعقاد، لاستكمال التعاون بين اللجنة والوزارة، مشيدا بإنجازات الدولة المصرية في مجال الرياضة والاستضافات الدولية لعدد من البطولات، قائلا، نعيش نهضة رياضية في مجال المنافسات الدولية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بأن تكون مصر قبلة للفعاليات الرياضية الدولية، وما يقوم به الوزير د أشرف صبحي من دور تنفيذ في إقامة تلك البطولات على أرض مصر.

ومن جهته، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المستمر بين الدور التشريعي والتنفيذي في قطاع الشباب والرياضة، لمساندة الدولة في كل تحدياتها، مشيدا بالخبرات المتنوعة داخل اللجنة.

الوزير يستعرض بعض التعديلات الخاصة بقانون الرياضة

واستعرض الوزير في كلمته بمجلس النواب، بعض التعديلات الخاصة بقانون الرياضة، وقال الوزير، تم إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتعلق بالأندية والرقابة عليها ودور اللجنة الأوليمبية والاستثمار الرياضي.

وأعلن الوزير عن تلقى اللجنة الأوليمبية المصرية، خطاب من اللجنة الأوليمبية الدولية، يتضمن شكر لفخامة الرئيس السيسي والدولة المصرية على حسن الاستقبال لها في مصر، وثمنت دعوة مصر لاستضافة أولمبياد 2036، وأشارت في الخطاب إلى أن أي تعديل مزمع في القانون يتم بمعرفة اللجنة الثلاثية.

وطمأن الوزير، أعضاء مجلس النواب، بالإسراع في انهاء كافة طلبات دوائرهم في قطاع الشباب والرياضة قبل 2025.

ومن جهته، عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ما يتعلق بمسألة تعديل القانون، قائلا: «وفقا للدستور والقانون، تعد مسئولية التشريع من اختصاص مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة. وأضاف حسين، أن بمجرد صدور قانون الرياضة الحالي في عام 2017 تم انتهاء دور اللجنة الثلاثية، وفقا للقانون، متابعا، أن الدستور المصري نظم آلية التقدم بمشروعات قوانين من خلال مسارين وهما مجلس النواب والحكومة، وأن إقرار التشريعات هو حق أصيل للنواب».

وعقب الوزير أشرف صبحي، بأن التعديلات لا تخالف المواثيق الأوليمبية والدولية، وأنه سيبذل كافة الجهود للتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التعديلات إلي مجلس النواب، بدون أي مشكلات.

وشهد الاجتماع، مطالبة النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن سرعة حل مشكلات إنشاء مراكز الشباب بالقرى ووقف دمج المراكز، وهو ما وعد الوزير بالإسراع في حلها، معلنا الإبقاء على مراكز الشباب وإلغاء شرط الـ1600متر لإنشاء المركز.