«الشباب والرياضة» تعلن حاجتها إلى مدربين ومدربات للعمل.. اعرف الشروط

نشرت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها إلى مدربين للعمل في أكاديمية التايكوندو، ووضعت بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.

وكشفت وزارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجة منتدى شباب 15 مايو التابع للوزارة، عن حاجته إلى مدرب/ مدربة تايكوندو، للتدريب في أكاديمية التايكوندو «بنين، بنات» المزمع إقامتها بالمنتدى الفترة المقبلة.

وزارة الشباب تعلن حاجتها إلى مدربين ومدربات

ويكون التدريب في أكاديمية التايكوندو، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب، يومان أسبوعياً لمدة ساعتين في اليوم.

مميزات التدريب في أكاديمية وزارة الشباب والرياضة

يحصل المدرب / المدربة على نسبة 35% من إجمالي قيمة الاشتراكات الشهرية بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.

شروط التقديم

1- يشترط حصول المتقدم على مؤهل مناسب ويفضل أن يكون الشخص حاصلاً على بكالوريوس تربية رياضية.

2- يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة تدريبية بأماكن سابقة.

3- يشترط أن يكون عضو بنقابة المهن الرياضية والعضوية سارية حتى 2022.

4- أن يكون حسن السير والسلوك.

الأوراق المطلوبة

يجب إحضار عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم على التدريب في الأكاديمية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة، وهي كما يلي:

1- صورة المؤهل الدراسي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- صورة كارنيه نقابة المهن الرياضية.

4- السيرة الذاتية مرفق بها صور شهادات الخبرة.

5- فيش وتشبيه حديث مع الاطلاع على أصول هذه الأوراق من قبل إدارة المنتدى عند التقديم.

التقديم على التدريب في أكاديمية وزارة الشباب والرياضة

على الراغبين في العمل في التدريب، تسليم الأوراق المطلوبة إلى إدارة المنتدى بمدينة 15 مايو أمام مجاورة 20، قبل الأربعاء الموافق 9 نوفمبر.