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8 أضرار لتدخين السجائر.. أبرزها جلطات الدم والإصابة بالسكتة الدماغية

كتب:

أسماء زايد
05:47 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
التدخين

التدخين

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فيديو جراف عن أضرار التدخين وتدميره للصحة.

انتفاخ الرئتين والتهاب الشعب الهوائية

وأوضح الصندوق في الفيديو الذي جرى بثه، أن السيجارة الواحدة تحتوي على أكثر من 10 مواد كيميائية مسببة للسرطان، ويسبب التدخين انتفاخ الرئتين والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة أيضا.

أضرار التدخين

ولفت إلى أن التدخين يسبب أيضا ما يلي:

- تضييق الأوعية الدموية ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم.

- إضعاف جدران الأوعية الدموية.

- جلطات الدم.

- الإصابة بالسكتة الدماغية.

- يسبب التدخين سرطان الفم والحلق.

-  يسبب الضعف الجنسي.

-  يتسبب التدخين في قتل 8 ملايين شخص سنويا في العالم. 

تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، إذ أن من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية،وغيرها من المفاهيم المغلوطة.

ويقدم الخط الساخن للصندوق 16023 جميع الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة. 

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بقلم أسماء زايد