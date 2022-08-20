تردد 88 ألف مريض بـ17 محافظة على مراكز علاج الإدمان

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي، إن عدد المتعاملين مع خط المساعدة للإقلاع عن الإدمان والمترددين على المراكز على مستوى 17 محافظة وصل إلى 88 ألف مريض، ويعكس العدد وجود مشكلة حقيقية، بالإضافة للجهود التي تقدمها الدولة ممثلة في صندوق الإدمان لمواجهة الظاهرة.

نجاح الرسائل التوعوية المقدمة من الحكومة

وأوضح «جمعة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المراكز الشريكة في مشروع علاج الإدمان عددها 28 في 17 محافظة تستقبل المرضى على مستوى الجمهورية، وتبين أن 5.3% من المرضى إناث و94.7% ذكور، لافتا إلى أن الرقم العام يعكس مدى الوعي الذي وصل إليه المواطن بأهمية العلاج من الإدمان ونجاح الرسائل التوعوية المقدمة من الحكومة بعد أن أتت بثمارها.

خدمات علاج الإدمان تقدم في سرية تامة

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة من المواطن في الخدمات الحكومية المقدمة له، خاصة أن خدمات علاج الإدمان تقدم في سرية تامة وبشكل مجاني، موضحًا أن متلقي اتصال المريض على الخط الساخن، متخصص في علاج الإدمان، ويتولى تسجيل البيانات المتعلقة بنوع المخدر وعدد سنوات التعاطي ومحل الإقامة لتوجيه المريض لأقرب مركز، وتحديد الموعد المناسب في المستشفى أو المركز الشريك للصندوق.

علاج مجاني من الإدمان

وأكد جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، أن الخدمات العلاجية تقدم مجانا للمريض ولا يتحمل أي رسوم، وتبدأ مراحل العلاج بسحب السموم وإزالة أعراض الانسحاب في فترة من 5 إلى 10 أيام لتنظيف الجسد من آثار المخدرات، ثم تأتي المرحلة الثانية للتأهيل النفسي أو الاجتماعي لتعريف المريض بالأسباب التي دفعته للمخدرات وكيفية المواجهة لعدم حدوث انتكاسة، ثم المرحلة النهائية التي تتبنى إعادة بناء الشخصية بشكل عام، ويتابع المريض بعد التعافي من خلال جلسات الرعاية النفسية بشكل فردي وجماعي، مع توفير أحد مشروعات الدمج الاجتماعي للمتعافي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين المتعافي اقتصاديا.