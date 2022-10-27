أستاذ «طب وقائي»: التدخين يتسبب في هشاشة العظام.. «فيديو»

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي، إنّ الخلايا الت تشكل العظام تعمل بقوة في الثلاثينات والأربعينات لتعويض أي كسور أو ضمور، موضحًا أن التدخين يقلل عمل هذه الخلايا ويزيد من عمل الخلايا التي قد تساعد على كسر العظام، وبالتالي تكون العظام عُرضة للهشاشة والكسر.

التدخين يقلل من الدورة الدموية المغذية للعظام بنسبة 25%

وأضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC: «التدخين يقلل الدورة الدموية المغذية للعظام بنسبة 25%، فيحدث انقباضًا في الأوعية الدموية لدى المدخنين»، مشيرًا إلى أن التدخين يتسبب أيضا في تصلب الشرايين.

وتابع أستاذ الطب الوقائي: «التوقف عن التدخين أفضل صحيا، لأن الدورة الدموية ستعود إلى طبيعتها، وستعمل الخلايا البانية للعظام بكفاءة، حتى لو كان الإنسان أكبر من 40 أو 50 سنة».

تأثير التدخين على السيدات

ولفت، إلى أن التدخين يؤثر على هرمون الاستروجين لدى السيدات، وهو هرمون مهم جدا للعظام، فبعد سن الـ 45 عامًا يتأثر إفراز هرمون الاستروجين بسبب انقطاع الدورة الشهرية، وهو ما يؤدي إلى هشاشة العظام، موضحًا أنّ النيكوتين له التأثير ذاته، حيث يؤثر على هرمون الاستروجين، ما يجعل المرأة معرضة لهشاشة العظام بشكل كبير.