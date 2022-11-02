رئيس الوزراء: زيادة العلاوات والمعاشات فور صدور القانون الخاص بها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تعمل على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة على كل الأصعدة، كما تتابع كل قضايا المحاصيل المختلفة مثل الأرز والقطن لضمان استقرارها.

الحكومة تتابع تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة يومية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة يومية، وتم مناقشة موقف الاقتصاد المصري في اجتماع مجلس الوزراء، وتطورات القرارات التي اتخذت في لجنة السياسة النقدية الأخيرة، ومنها تحرير سعر العملة.

مدبولي يشكر مجلس النواب لسرعة الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة

ووجه مدبولي الشكر لمجلس النواب لسرعة الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، مؤكّداً أنَّه سيتمّ البدء في تطبيقها اعتباراً من هذا الشهر بمجرد صدور قرار القانون الخاص بها، وما يتضمنه من علاوات وزيادة في المعاشات، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار الحزمة وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.