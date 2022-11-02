وفد «القومي لحقوق الإنسان» يجري زيارة لمحافظتي السويس والإسماعيلية

أجرى وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارات ميدانية من خلال وحدة الشكاوى المتنقلة بالمجلس، لمحافظة السويس خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2022، ومحافظة الإسماعيلية من الفترة 25 إلى 27 أكتوبر، بهدف زيارة عدد من المنشآت الصحية، ومراكز الصحة النفسية ووحدات علاج الإدمان ودور الرعاية، وزيارة أحياء المحافظتين.

استهدفت الزيارات، التعرف على الوضع الراهن لتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية والمعرضة للخطر، خاصة في ضوء ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت المحور الأول «الحقوق المدنية والسياسية»، من غايات مرتبطة بتعزيز حماية نزلاء دور الرعاية والمصحات ووحدات علاج الإدمان، من التجاوزات التي قد تحدث جراء سلوكيات عدد من العاملين بها.

وهدفت الزيارات إلى تغيير مسار التعامل مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين، وعدم التوقف عند تلقي الشكاوى منهم، بل امتد المسار الجديد إلى جوالات ميدانية للمؤسسات الخدمية بهذه المحافظات، للوقوف على أوضاعها وآليات عملها في تقديم الخدمة للمواطن، والربط بينها وبين نماذج الشكاوى التي تتلقاها منظومة شكاوى المجلس، وكذلك نشر الوعي والتعريف بدور المجلس وأهدافه، فيما يتعلق بأليات تلقي ومعالجة الشكاوى.

شارك في أعمال الزيارات الميدانية، الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس منظومة الشكاوى، محمود بسيونى عضو المجلس، ونائب رئيس منظومة الشكاوى وعدد من الباحثين العاملين بمنظومة شكاوي المجلس.