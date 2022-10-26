الخارجية الأمريكية ترحب بالإفراج عن زياد العليمي: مصر حققت تقدما كبيرا في حقوق الإنسان

ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بقرار العفو عن النائب البرلمان السابق زياد العليمي وإطلاق سراحه.

RT @StateDeptSpox: المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس: نرحب بالتقارير التي تفيد بالعفو عن الناشط السياسي والنائب السابق زياد العليمي وإطلاق سراحه. وكما أوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن التقدم الذي أحرزته مصر في مجال #حقوق_الإنسان يعزز من علاقتنا الثنائية. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) October 26, 2022

تعزيز قوي للعلاقات المصرية الأمريكية

وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تغريدة قصيرة على الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، أن التقدم الذي حققته مصر في مجال حقوق الإنسان يعزز من علاقات البلدين الثنائية.