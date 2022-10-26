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الخارجية الأمريكية ترحب بالإفراج عن زياد العليمي: مصر حققت تقدما كبيرا في حقوق الإنسان

كتب:

عمرو حسني
05:46 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بقرار العفو عن  النائب البرلمان السابق زياد العليمي وإطلاق سراحه.

تعزيز قوي للعلاقات المصرية الأمريكية

وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تغريدة قصيرة على الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، أن التقدم الذي حققته مصر في مجال حقوق الإنسان يعزز من علاقات البلدين الثنائية.

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