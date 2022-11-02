محافظ دمياط: تدشين مبادرات لطرح السلع الأساسية بأسعار مُخفضة

أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمقترحات التي تقدم بها بعض التجار للتعاون مع المحافظة، بإطلاق مبادرات لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال لقائها معهم اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وعلى الغزاوي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة آليات التنفيذ.

توجيه بخدمة المواطن وتلبية احتياجاتهم

ووجهت محافظ دمياط، بحسب بيان صحفي، بضرورة تكاتف الجهود لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته والتخفيف عن كاهلهم، باعتباره واجبا على الجميع.

وأشارت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أن جهود المحافظة مكثفة لمتابعة منظومة العمل داخل الأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، مؤكدة أنه يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

وناشدت الدكتورة منال عوض، تجار دمياط، بعدم إخفاء السلع أو المغالاة في أسعارها، وأكدت أن المحافظة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات كافة والمجتمع المدني، لخدمة أبناء الإقليم.

حملات موسعة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

كانت الدكتورة منال عوض، قد وجهت في اجتماع سابق، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب المحافظة، وشددت على أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين.

وشهد سوق الأسماك بالمحافظة، اليوم، إقبالا من الأهالي وسط استقرار الأسعار.

وشنت مديرية التموين حملة موسعة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار، وحررت 27 محضرا للمخالفين، وأحالت المخالفات للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.