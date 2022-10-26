أسعار الأسماك اليوم في أسواق دمياط.. كيلو البلطي بـ35 جنيها

سجلت أسعار الأسماك اليوم في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا، في الوقت الذي شهدت فيه سوق القنطرة إقبال العشرات من الأهالي على شراء الأصناف المختلفة البحرية والنيلية، على رأسها البوري والبلطي والجمبري.

أسعار الأسماك اليوم في دمياط

وقال عماد ياقوت، تاجر بالسوق، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الأصناف التي ينتظرها أهالي المحافظة في الوقت الحالي عديدة ومتميزة، ومن أبرزها البوري الكبير، لافتًا إلى أن السمكة الواحدة قد تتجاوز الكيلو ونصف الكيلو، وتصل إلى 2 كيلو، ويبلغ سعرها نحو 150 جنيهًا، موضحًا أن البوري محبب لدى الكثيرين بسبب البطارخ.

وأضاف «ياقوت» أنه من المتوقع بدء موسم البوري الصغير «السيّاحي»، خلال أسبوع، ويتراوح سعر الكيلو من 70 إلى 90 جنيهًا، بينما البوري «المفرغ» يصل سعره إلى 70 جنيهًا.

وبيّن أنه مع انتهاء شهر أكتوبر، تشهد سوق الأسماك وجود أصناف عديدة متميزة منها غطيان موسى، والقاروص والبربوني الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 100 جنيه بسبب ندرة وجوده في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن موسم الكابوريا انتهى تقريبًا، كما تراجعت مبيعات الجمبري بسبب قلة وجوده وارتفاع سعره.

واسترسل حديثه: «الفترة الجاية الجميع بيهتم بالبطارخ، بيتم تفريغ الأسماك منها، وبيعها، أو بيع السمك مبطرخ، سواء البوري أو السهيلي، وأهالي دمياط بيحبوا البطارخ حتى في الشبار الأخضر».

أسعار الأسماك اليوم تبدأ من 35 جنيهًا

وأسعار الأسماك اليوم، تبدأ من 35 جنيهًا لكيلو البلطي، والبربوني 95 جنيهًا، والكابوريا 50 جنيهًا، والجمبري 160 جنيهًا «كبير»، و100 جنيه للحجم المتوسط، و80 جنيهًا للحجم الصغير.

وبلغ متوسط سعر السردين 30 جنيهًا، والسبيط 70 جنيهًا و40 جنيهًا للكيلو من «البلميطة»، ومن المتوقع أن يتراوح سعر كيلو البطارخ من 450 وحتى 750 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار الأسماك

وقال ماجد البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط، إنّ انخفاض الأسعار يرجع إلى حرص المزارع السمكية على تفريغ إنتاجها، استعدادًا لموسم الذريعة الجديد.

وأضاف رئيس الشعبة، في تصريح لـ«الوطن»، أن فصل الشتاء يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار عمومًا، بسبب الطقس وعدم تحمل المراكب العمل تحت الأمطار، وقلة المعروض في الأسواق، وبالتالي تزداد الأسعار، موضحًا أن جميع أسماك البحر قابلة للارتفاع والانخفاض بسبب فصل الشتاء.

وبين أنه من المتوقع انخفاض سعر سمك البوري، وكذا البلطي، إلى جانب الدنيس والقاروص، في الوقت الذي بدأت أسماك المرجان والبربوني في الاختفاء من الأسواق.

وفي سوق القنطرة، التي تعد الأقدم في المحافظة، تقدم عددا من المحال خدمة التوصيل إلى المنازل في مدن دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر بواقع 10 جنيهات للخدمة داخل المدينة و20 جنيهًا خارجها، إلى جانب خدمات تجهيز الأسماك بأنواعها المختلفة.