شعبة السيارات: قرار «النواب» سيؤدي إلى خفض الأسعار.. حلول خارج الصندوق للعملة

علق اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، على موافقة مجلس النواب على قانون تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج، موضحًا: «المصريون بالخارج يعدوا من أكبر مدخلات الدولة للعملة الأجنبية، حيث طلبوا هذا القانون من قبل، ونشكر الحكومة على اهتمامها بهم».

وأضاف «درويش» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC: وفقا لهذا القانون، فإن المواطن سيضع مبلغا من المال يساوي قيمة الجمارك لدى وزارة المالية ويحصل عليه بعد 5 سنوات، وفي نفس الوقت يستورد سيارة دون أي جمارك.

شروط القانون

وتابع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة العامة للقاهرة، ان القانون يشترط 3 شروط بسيطة، وهي أن يكون مقيم بالخارج ويزيد عمره عن 16 سنة، ويكون لديه حساب مفتوح منذ 3 شهور، وهو ما يسهل على العاملين بالخارج لشراء السياحة، ويوفر عليهم قيمة الجمارك: «أما بالنسبة للسوق المصري داخليا، فإن السيارات المستوردة ستزيد المعروض وستقل الأسعار».

وأكد اللواء نور درويش أن الوديعة يجب أن تكون باسم مالك السيارة المقيم في الخارج، وبعد 5 سنوات يحصل عليها أو من ينوب عنه بالوراثة.

الاقتصاد المصري يستفيد من هذا القانون

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سيستفيد من هذا القانون، حيث إن المصريين العاملين بالخارج سيكون في إمكانهم وضع ودائع بالبنوك، وهو ما يمثل حلول خارج الصندوق لجذب مصادر العملة الصعبة.