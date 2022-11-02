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السيسي يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن: تجمعنا روابط أخوة ومصير مشترك

كتب:

محمد أبوعمرة
03:51 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش مشاركته في القمة العربية بالجزائر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الملك عبد الله بن الحسين، مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك.

تنسيق وتشاور بين مصر والأردن

وأكد الرئيس، أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

تعزيز التضامن العربي

من جانبه، نقل الأمير الحسين بن عبدالله، إلى الرئيس السيسي، تحيات أخيه العاهل الأردني، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيدا في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

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