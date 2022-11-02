السيسي يوجه رسالة للشعوب العربية: أمتنا تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل مستقر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ «تسوية الأزمات العربية والتعاطي مع التحديات الدولية ينطلق أساسًا من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا، وتفعيلًا لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا في مساعي الأمن الجماعي».

سبقتنا تكتلات أخرى نحو التكامل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر، أنَّ «ذلك يأتي بالتوازي مع جهودنا في التكامل على المسارات الأخرى ولننظر حولنا لقد سبقتنا تكتلات أخرى نحو التكامل رغم أن من أطرافها من عانى من تناحر حقيقي وحروب فيما بينهم فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات في الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلاف وجهات نظرنا».

مصر ستضع دائما نصب أعينها تماسك الكيان العربي

وتابع رئيس الجمهورية: «ختامًا أتوجه برسالة لشعوبنا فأقول ثقوا في أمتنا العربية فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري وممتد ومازالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارا وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم وثقوا أن مصر ستضع دائما نصب أعينها تماسك الكيان العربي وصونه وحمايته وستظل دائمة حاضرة داعمة لكم وستبقى على أبوابها أمام كل ابناء العرب في سبيل عل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة"