برقية تأييد للرئيس السيسي من مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني

وجه المشاركون في مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والحوار الوطني، المنعقد بمقر النقابة العامة للمعلمين، برقية تأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعما لاستقرار الدولة والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لتحقيق أمن وأمان وتنمية الوطن الذي نستظل جميعا تحت رايته.

نص برقية تأييد الرئيس السيسي

وجاءت نص برقية النقابات لدعم الرئيس السيسي على النحو التالي: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن أعضاء النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذين استضافتهم نقابة المعلمين، نثمن جميعا دعوتكم الراقية للحوار الوطني، ونؤكد في مؤتمرنا أن مصر معك في أمان وأهلها في سلام ومستقبلها في ضمان».

وأضافت البرقية: «ولأجل ذلك فإننا أعلنا قولا واحدا وبقلب واحد أننا مع قيادتنا السياسية قولا وفعلا قلبا وقالبا، في كل ما تتخذ من قرار واثقين كل الثقة أننا على الحق».

وتابعت: «‏ونؤكد أن المكاشفة التي أرسيتم معالمها قد غرست الثقة وأنبتت نضوجا فكريا ، يحول بين عقولنا ودعوات الهدم والافساد، فطب نفسا، وقر عينا سيادة الرئيس، فشعبك معك لن يتخلف ولن يقبل رده للوراء.. حفظ الله مصر شعبا وأرضا.. شرطة وجيشا.. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل».