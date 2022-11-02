مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

شهد طريق إدفو مرسى علم، في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور انتفلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة.

إخطار لمديرية الأمن بانقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن أسوان، إخطارًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم تحديدًا بالقرب من الكيلو 45، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام بأدفو، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، ورفع آثاره من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وأنهم من عمال التنقيب عن الذهب.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم، ويدعى شاذلي عبدالوهاب عوني، يبلغ من العمر 35 سنة، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى، وكسر في الترقوة، والجثة لشخص مجهول الهوية ويبلغ من العمر 35 سنة، تم نقله إلى مشرحة إدفو، بينما رفض اثنين من المصابين النقل إلى المستشفى وتم إجراء الإسعافات الأولية لهما في مكان الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.