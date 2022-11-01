مستشفى أسوان الجامعي: نقدم الرعاية الطبية لـ41 مصابا في حادث الطريق الصحراوي

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين الأشقاء من دولة السودان الذين أصيبوا صباح اليوم الثلاثاء في حادث الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، والذي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 41 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس.

حادث أسوان اليوم

وأضاف الدهشوري، أنه فور وقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات صباح اليوم الثلاثاء، على طريق «أسوان - القاهرة» الصحراوي الغربي بالقرب من منطقة بنبان، والذي أسفر عن إصابة 41 مصاب، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجرى نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة.

التعامل مع الحالات المصابة

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه تم التعامل مع حالات الإصابة بالإسعافات الأولية وإجراء الأشعة اللازمة لجميع الحالات، وأعلنت إدارة المستشفى حالة الطوارئ في مستشفى لتقديم الرعاية على أكمل وجه.

كان الطريق الصحراوي الغربي في أسوان وأمام الكيلو 20 شهد انقلاب أتوبيس قادم من القاهرة ويحمل عدد كبير من الركاب، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 41 آخرين.