أسعار السلع الغذائية في منافذ البيع بمحافظة المنوفية.. الأرز بـ15 جنيها

شهد منافذ ومعارض بيع السلع اللتي افتتحها محافظ المنوفية، إقبالًا متزايدًا من المواطنين، لأن الأسعار فيها في متناول الجميع.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وأكدت سهير شرف مسؤول الرقابة التموينية بمحافظة المنوفية، أن منافذ البيع هدفها توفير السلع الغذائية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، تسهيلًا على المواطنين، وفق توجيهات القيادة السياسية .

أسعار السلع الغذائية في منافذ البيع في المنوفية

وأضافت «شرف» في تصريحات خاصة لـ«جريدة الوطن» أن الدولة تقدم كافة الدعم لجميع المواطنين بكافة الطرق، موضحة أن أسعار السلع الغذائية كالتالي:

1- أرز معبأ 1 كيلو 15 جنيهًا.

2- شكارة أرز 25 كيلو 375 جنيهًا.

3- كيلو سكر 16.5 جنيهًا.

4- زيت عباد الشمس 1 لتر 40 جنيهًا.

5- زيت عباد الشمس 3 لتر 104 جنيهًا.

6- زيت ذرة 3 لتر 125 جنيهًا.

7- زيت ممتاز 700 مللي 27 جنيهًا.

8- سمنة كريستال 2 كيلو 70 جنيهًا.

9- سمنة كريستال 1 كيلو 37 جنيهًا.

10-جبنة لبن بخيره نصف كيلو 9 جنيهات.

11- جبنة دومتي نصف كيلو 20 جنيهًا.

12- جبنة دومتي ربع كيلو 10 جنيهات.

13- زيت رويال 1 لتر 36 جنيهًا.

14- زيت صويا 1 لتر 34 جنيهًا.

15- زيت شطارة 1 لتر 38 جنيهًا.

16- زيت كريستال 1 لتر 40 جنيهًا.

17- دقيق 1 كيلو 13 جنيهًا.

18- دقيق 10 كيلو 130 جنيهًا.

19- دقيق 25 كيلو 325 جنيهًا.

20- مسحوق أوكسي 9 كيلو 230 جنيهًا.

محافظ المنوفية: إنشاء 15 منفذا لبيع السلع الغذائية

ومن جانبه، أشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى أنه تم تجهيز 15 معرضًا وشادرًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط، ودعمًا للأسر الأكثر احتياجًا وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.