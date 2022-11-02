«مياه المنوفية» تعلن خطة غسل الشبكات خلال نوفمبر لتدبير احتياجات المواطنين

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بمناطق المحافظة، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر نوفمبر.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الغسل

وأكد صالح، في تصريحات، التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواعيد المقررة لأعمال الغسل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من الرواسب

طالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسل، منوهة بأن حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة، بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت، للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

حل مشكلات العاملين بالشركة

من جانبة، قال علاء فوزي، رئيس القطاع المالي بالشركة، إنه بناء على توجيهات الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، بشأن التواصل وحل مشكلات العاملين بالشركة، ونظرا لما يثار بوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مستحقات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أفاد بأنه يتم صرف جميع مستحقاتهم المقررة في مواعيدها دون تأخير.

ولفت إلى أنه بخصوص الحد الأدنى للأجور جرى تطبيقه وفقا للتعليمات الواردة في هذا الشان اعتبارا من اول يوليو الماضي، ونظرا لوجود بعض التعديلات التي تمت على برنامج الأجور المعمول به في الشركة، وحتى يتمتع جميع العاملين الجدد الذين جرى تعيينهم في أواخر شهر أغسطس وأواخر شهر سبتمبر جرى عمل اللازم لإدراجهم ضمن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور.

صرف فروق الحد الأدنى لأغسطس وسبتمبر باستمارة واحدة

وأشار إلى أنه بناء عليه تقرر صرف فروق الحد الأدنى لشهري أغسطس وسبتمبر معا باستمارة واحدة، وسيتم الانتهاء من صرفها وتحويلها على حسابات الزملاء بالبنوك خلال موعد أقصاه غدا الخميس، منوها بأن الشركه لا تألو جهدا في صرف المقررات المالية التي توجبها القوانين واللوائح للعاملين في مواعيد استحقاقها.