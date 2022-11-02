ضبط 13 طن لحوم وأسماك فاسدة في مراكز المنوفية خلال شهر

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر الماضي وحتى 24 أكتوبر 2022.

تحرير 42 محضرا بضبط أطعمة فاسدة في المنوفية

وأشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه استمرارًا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية، فقد واصلت إدارة المجازر واللحوم بالمديرية جهودها وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 42 محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد على 12 طنًا و518 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

محافظ المنوفية يشدد علي الحملات اليومية لضبط الأسواق

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.