موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمواجهة توتنهام بقيادة مدربه الإيطالي كونتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام، الأحد المقبل، الموافق 6 نوفمبر 2022، الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب نادي توتنهام الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

وتنقل أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورت»، الناقل الحصري والوحيد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديداً عبر قناة «بي إن سبورتس بريميوم 1»، وفق الموقع الرسمي للقناة.

موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة توتنهام

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة توتنهام، بعد 12 مباراة خاضها الفريق وحصد 16 نقطة، بتحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، والهزيمة في مثلها.

ترتيب توتنهام بالدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول

ويأتي توتنهام في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خوض 13 مباراة حصد خلالها 26 نقطة، بتحقيق الفوز في 8 مباريات والتعادل مرتين، والهزيمة في 3 مباريات، خلال مشواره بالبطولة قبل مواجهة ليفربول.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على نابولي

وحقق ليفربول فوزاً مهما على نابولي الإيطالي، أمس، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح وداروين نونيز.