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الظهور الأول لـ جومانة هاشم باستديو قناة القاهرة الإخبارية في لندن

كتب:

أحمد حسين صوان
08:04 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الانطلاقة الأولى لاستديو القناة من لندن.

وكان أحمد الطاهري، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «بعد قليل، أول إطلالة لاستوديو القاهرة الإخبارية من لندن مع المذيعة جومانة هاشم».

طرق تحميل قناة القاهرة الإخبارية-

- الضغط على زر القائمة أو الـMENU من ريموت الريسيفر.

- اختيار INSTALLATION.

- تظهر لك قائمة الترددات أو transponders.

- انقر على خيار إضافة تردد جديد.

- ادخل تردد قناة القاهرة الإخبارية وهو 11747 

- ابدأ البحث ثم اضغط على خيار حفظ القناة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.