عضو «النواب» تامر عبدالقادر: كلمة الرئيس في قمة الجزائر خارطة طريق لمواجهة تحديات الأمة العربية

أكد النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها أمام القمة العربية بالجزائر، «تاريخية»، وفي الحقيقة تمثل خارطة طريق لمواجهة كل التحديات التي تواجه الأمة العربية، واحتوت على عدة رسائل عاجلة، وتحفز العرب على الاتحاد، خاصة عندما أكد أن العالم العربي يحتاج لاستذكار مواقف التعاون التي صاحبتها نجاحات ومعجزات كبرى جسدت المعاني الحقيقية للعروبة والإخاء.

مبادئ الحكم الرشيد

وأوضح النائب تامر عبدالقادر، أن كلمة الرئيس السيسي، شهدت التأكيد على ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، والمواطنة، وحقوق الإنسان ونبذ الطائفية، والتعصب، واجتثاث الإرهاب من جذوره

وأكد أهمية انعقاد القمة العربية في الجزائر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن القمة جاءت بعد تأجيل دام نحو 3 سنوات.

تحديات تواجه الدول العربية

وأوضح عبدالقادر، أن لهذه القمة دور بالغ في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، تزامنا مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية التى يعيشها العالم حاليا.

وأضاف «عبدالقادر» في بيان: «هناك دور كبير وفعال لهذه القمة العربية تجاه الأوضاع الراهنة في ليبيا، وسوريا، ولبنان، والعراق واليمن، كما أن العمل التعاوني يحقق حلم الوحدة العربية، ويصنع قوة لا يستهان أبدا بها».

وتابع: «كعادتها أعطت القمة العربية، أهمية قصوى للقضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أرجاء الوطن العربي، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة، بأهمية حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون عاصمتها القدس الشرقية.

اتحاد الدول العربية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اتحاد الدول العربية يحقق الأمن القومي للوطن العربي، ويجعل الحلم حقيقة واقعية، ويكون له دور كبير في مواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة، موضحا أن أهمية القمة العربية الحالية تكمن في طبيعة القضايا المطروحة على الساحة، وأهمها القضية الفلسطينية، والقضية المتعلقة بتهديد مصادر المياه، وكذا مصادر الطاقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي يمكن من خلالها التأكيد على أن العرب يمكنهم التصدي لكل المخاطر التي تواجه الوطن العربي كاملا بتوحيد المواقف المتنوعة بشأن القضايا الشائكة المطروحة على الساحة.