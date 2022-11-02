رسالة محافظة الدقهلية للمواطنين: لا تقلقوا من رائحة الغاز مساء الخميس

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق المحافظة غدا الخميس الموافق 3 نوفمبر الجاري بداية من الساعة 11 مساء حتى الساعة السابعة من صباح بعد غدا الجمعة الموافق 4 نوفمبر الجاري بتنفيذ أعمال إلغاء خط الغاز المعلق بكوبري جامعة المنصورة مما قد ينتج عنه انتشار رائحة الغاز في الهواء.

احتمال انتشار رائحة الغاز الطبيعي في الهواء

وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أنه نظرا للقيام بتنفيذ تلك الاعمال قد ينتج عن ذلك الأمر انتشار رائحة غاز طبيعي لذا وجب التنويه لطمأنة المواطنين.

وذكرت أنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجي الاتصال بأرقام الطوارئ بالشركة من خلال الخطوط الأرضية على رقم الخط الساخن 129 أو من خلال الهاتف المحمول على رقم 01006056364.

وحرصت المحافظة على طمأنة المواطنين في هذا الشأن بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد المنزلاوي مدير عام منطقة الغاز بالدقهلية.