رسالة من «تاون جاس» لمواطني الإسماعيلية بشأن انتشار رائحة الغاز غدا

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)، ملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة الإسماعيلية غدا.

وأضافت الشركة، أنه سيتم ملء خزان الرائحة غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا، مما قد يتسبب للمواطنين بالشعور بالرائحة.

وطمأنت الشركة العملاء من رائحة الغاز التي قد تنتج، مؤكدة أن تلك الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمن المواطنين.

ولفتت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال من أي تليفون ارضي بطوارئ الشركة على 129.