الدقهلية تطمئن المواطنين بشأن رائحة الغاز فجر الخميس: لا تقلقوا

أعلنت محافظة الدقهلية، أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة «غاز مصر» فجر غد الخميس، الموافق 17 مارس الجاري، وبداية من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة 5 صباح ذات اليوم، بتعبئة مادة الرائحة بمحطة تخفيض الضغط المغذية لمدينتي المنصورة وطلخا والقرى المحيطة بهما، والكائنة بطريق «المنصورة - المحلة».

محافظة الدقهلية: انتشار رائحة الغاز فجر الخميس

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفى، أنه قد ينتج مع هذا العمل فقط انتشار رائحة غاز طبيعى، ولذا تنوه المحافظة وتطمئن المواطنين ان الأمر لايعدوا إلا أن تكون رائحة غاز طبيعي وفقط.

وأوضحت الشركة، أنه في حالة وجود أي استفسار من قبل أي مواطن يرجى الاتصال بالشركة، من خلال الخطوط الأرضية على رقم «129»، وهو الخط الساخن لشركة «غاز مصر».

حملات علي الأسواق في الدقهلية

ومن جهة أخرى، استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن للمرور على المحلات والمطاعم والأسواق، ففي مركز ومدينة تمي الأمديد قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز، أنه تم متابعة تنفيذ حملة تفتيش ورقابة للجنة الخماسية، والمشكلة من مسؤولي قطاعات التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، للمرور على الأسواق والمحلات والمطاعم، للتأكد من سلامة التراخيص والسلامة المهنية ورصد المخالفات والتعامل معها فورا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر تحفظ لعدم وجود فواتير، وتم إعدام 300 لتر مشروبات غذائية، و135 كيلو مواد غذائية متنوعة، و51 كيلو لحوم مجمدة، لتغير خواصها الطبيعة، وتم تحرير 23 محضر عدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية.