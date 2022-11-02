الرئيس السيسي: دعم وحدة وسيادة العراق من ثوابت السياسة المصرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية - العراقية، التى تعززها أواصر الأخوة والتفاعل المجتمعى بين الشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائى مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشدداً فى هذا الصدد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتى تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على جميع أراضيه، بما يحافظ على أمن واستقرار العراق ويسهم فى الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى، الأربعاء، مع الرئيس عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، على هامش مشاركته فى القمة العربية بالجزائر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس جدد التهنئة لأخيه الرئيس العراقى على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه فى أكتوبر الماضى، معرباً عن خالص التمنيات له بالتوفيق فى تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقى الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقى عن امتنانه للفتة الكريمة من الرئيس السيسى، وتقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على جميع الأصعدة، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، ومؤكداً حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.