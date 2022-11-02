الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على «دولة الصومال الموحدة والقوية»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالى الشقيق فى إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها، خاصةً خطر التطرف والإرهاب.

وأشار الرئيس، خلال لقائه نظيره الصومالى حسن شيخ محمود، إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى مع الصومال، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة أزمات الجفاف وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

من جانبه، أكد الرئيس الصومالى حرص الصومال على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائى على مختلف المستويات، مشيراً إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمى والشعبى، ومشيداً بدور مصر التاريخى فى مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.