الرئيس السيسي: استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأردن لمواجهة التحديات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأردن، خاصةً فى ضوء ما يجمع البلدين من توافق فى الرؤى والمصالح، وفى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، الأربعاء، مع الأمير الحسين بن عبدالله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على هامش مشاركته فى القمة العربية بالجزائر.

وأشاد «السيسى» بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك.

من جانبه، نقل الأمير الحسين إلى الرئيس ترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والتى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، وأشاد بالدور المحورى لمصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى.

وترتبط مصر بعلاقات صداقة مشتركة مع شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية تمثلت فى لقاءات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك عبدالله شهدت تباحثات فى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأزمات الاقليمية.