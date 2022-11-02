أرقام تلقي شكاوى التموين في المحافظات.. للإبلاغ عن المحتكرين والتلاعب بالأسعار

يبحث المواطنون عن أرقام تلقي شكاوى التموين، للإبلاغ عن الزيادة غير القانونية من قبل التجار للسلع الغذائية المختلفة، واحتكار السلع وذلك لتحقيق الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق.

أرقام تلقي شكاوى التموين في المحافظات

وخصصت كل محافظة أرقام تلقي شكاوى التموين، وناشدت المحافظات المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار، أو نقصان في السلع من خلال الأرقام التالية:

محافظة البحيرة

الخط الساخن: 114

045/3349447

045/3356397

او على أرقام جهاز حماية المستهلك وهي كالتالي:

الخط الساخن: 19588

045/3192480

تطبيق واتساب:

0157777999.

فيما جاءت أرقام محافظة القليوبية على النحو التالي:

أرقام غرفة العمليات بالمحافظة:

0133212466

0133212417

أرقام مديرية التموين:

0502244929

0502242966

فاكس: 050-2241724

أرقام تلقي شكاوى التموين في محافظة كفر الشيخ

كما خصصت محافظة كفر الشيخ خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين هي:

الخط الساخن: 114

0473220792

فيما جاءت أرقام تلقي الشكاوى بمحافظة الغربية كالتالي:

الخط الساخن: 19588

040/2016768

01577779999

وخصصت قنا رقم الخط الساخن:15541

فيما خصصت الإسكندرية العديد من الأرقام طبقًا لمركز الخدمة وجاءت على النحو التالي:

مركز خدمة حي غرب 01110040885 034401002.

مركز خدمة العجمي 01283109666.

مركز خدمة حي شرق 035449379.

مركز خدمة أبوقير 035629937.

مركز خدمة محرم بك 034243625.

مركز خدمة السيوف 01280706902

مركز خدمة طوسون 035626080

وأعلنت محافظة أسيوط عن أرقام الشكاوي المتعلقة بإدارة الأزمات بالمحافظة وهي:

008/2135858

088/2135727

الخط الساخن: 19588

واتساب: 01577779999

وجاءت أرقام محافظة سوهاج كالتالي:

093/4602177

فاكس: 093/4601733

غرفة الأزمات بالمحافظة

الخط الساخن: 114

واتساب: 01150606783

وفي الإسماعيلية خصصت الأرقام التالية:

أرقام مديرية التموين

0643107202

0643107203

أرقام فرع جهاز حماية المستهلك:

0643157552

063157003

فاكس: 0643157004

الخط الساخن: 19588

محافظة المنيا خصصت الأرقام التالية:

0682321495

08/62321494

08/62321492.