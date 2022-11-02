أرقام تلقي شكاوى التموين في المحافظات.. للإبلاغ عن المحتكرين والتلاعب بالأسعار
كتب:
إحسان شعبان
10:10 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
أرقام تلقي شكاوى التموين في المحافظات - أرشيفية
يبحث المواطنون عن أرقام تلقي شكاوى التموين، للإبلاغ عن الزيادة غير القانونية من قبل التجار للسلع الغذائية المختلفة، واحتكار السلع وذلك لتحقيق الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق.
أرقام تلقي شكاوى التموين في المحافظات
وخصصت كل محافظة أرقام تلقي شكاوى التموين، وناشدت المحافظات المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار، أو نقصان في السلع من خلال الأرقام التالية:
محافظة البحيرة
الخط الساخن: 114
045/3349447
045/3356397
او على أرقام جهاز حماية المستهلك وهي كالتالي:
الخط الساخن: 19588
045/3192480
تطبيق واتساب:
0157777999.
فيما جاءت أرقام محافظة القليوبية على النحو التالي:
أرقام غرفة العمليات بالمحافظة:
0133212466
0133212417
أرقام مديرية التموين:
0502244929
0502242966
فاكس: 050-2241724
أرقام تلقي شكاوى التموين في محافظة كفر الشيخ
كما خصصت محافظة كفر الشيخ خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين هي:
الخط الساخن: 114
0473220792
فيما جاءت أرقام تلقي الشكاوى بمحافظة الغربية كالتالي:
الخط الساخن: 19588
040/2016768
01577779999
وخصصت قنا رقم الخط الساخن:15541
فيما خصصت الإسكندرية العديد من الأرقام طبقًا لمركز الخدمة وجاءت على النحو التالي:
مركز خدمة حي غرب 01110040885 034401002.
مركز خدمة العجمي 01283109666.
مركز خدمة حي شرق 035449379.
مركز خدمة أبوقير 035629937.
مركز خدمة محرم بك 034243625.
مركز خدمة السيوف 01280706902
مركز خدمة طوسون 035626080
وأعلنت محافظة أسيوط عن أرقام الشكاوي المتعلقة بإدارة الأزمات بالمحافظة وهي:
008/2135858
088/2135727
الخط الساخن: 19588
واتساب: 01577779999
وجاءت أرقام محافظة سوهاج كالتالي:
093/4602177
فاكس: 093/4601733
غرفة الأزمات بالمحافظة
الخط الساخن: 114
واتساب: 01150606783
وفي الإسماعيلية خصصت الأرقام التالية:
أرقام مديرية التموين
0643107202
0643107203
أرقام فرع جهاز حماية المستهلك:
0643157552
063157003
فاكس: 0643157004
الخط الساخن: 19588
محافظة المنيا خصصت الأرقام التالية:
0682321495
08/62321494
08/62321492.