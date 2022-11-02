عاجل.. رئيس الوزراء للمواطنين: بلغوا عن أي تاجر يبالغ في الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تتحمل على المواطن كل ما تستطيع أن تتحمله وتستوعبه من الارتفاعات العالمية في الأسعار، بما تستطيع في إمكانياتها.

الدولة تسعى لدعم المواطن بما لا يؤثر على مستهدفات الموازنة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أنَّ الدولة تسعى لتحقيق إجراءات الانضباط المالي في الفترة المقبلة، ودعم المواطن بما لا يؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى مدّ قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء، والمرافق الرئيسية في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنَّ الدولة تعمل في سوق حر، ودور الدولة في التدخل يكون بميزان من الذهب.

وأوضح مدبولي أنَّه «لو هناك زيادة من تدخل الدولة في ملف السلع، يكون هناك أحيانًا إخفاء السلع، وهدفنا توافر السلع بشكل رضائي وتدخل محسوب من جهات الرقابة من الدولة بالتعاون مع التجار».

الدولة وحدها لن تستطيع الرقابة على كل المحال الموجودة بأنحاء الجمهورية

وتابع أنَّه أحيانا يتحرك في الشارع ويتلقى شكاوى المواطنين، ويقول لهم: «خلينا إيجابيين، فقالوا مثلاً: «تاجر بيبيع بسعر، وتاجر آخر يبيع بسعر آخر»، وأقول إنَ المواطن لو وجد نسق غير جيد يبلغ على هذا المحل باسمه ومكانه، وفارق السعر، وأن التاجر يبالغ في الأسعار، ودورنا هو التحرك والتعامل.

وأشار رئيس الورزاء، إلى أنَّ الدولة وحدها لن تستطيع الرقابة على كل المحال الموجودة على مستوى الجمهورية.