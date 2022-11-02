حملة «وراها قصة».. خذوا الحكمة من محاربات السرطان

قصص مُلهمة لـ6 سيدات، واجهن سرطان الثدى بشجاعة، كانت محور مؤتمر مبادرة «مستشفى بهية ونوفارتس» لدعم مريضات سرطان الثدى، اللاتى أكدن أن التمسك بالأمل يُمكّن من التغلب على التحديات.

حملة «وراها قصة» استهدفت التعريف برحلة العلاج التى تمر بها المريضات، وكيف حولنّ الخوف إلى أمل جديد، ولاقت صدى على منصات التواصل الاجتماعى، وانتشرت بدعم كثير من نجوم الفن والمشاهير.

حفيدة «بهية»، ليلى سالم، قالت إن الفن دوماً هو القوة الناعمة المؤثرة فى المجتمع، وله دور فعّال فى علاج قضاياه المختلفة، من خلال التوعية والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات عبر حملة «وراها قصة». قالت جيلان أحمد، مدير مؤسسة «بهية»، إن الحملة لاقت إقبالاً كبيراً، وإن البحث عن حلول للمرض من أولويات «نوفارتس»، ويُعد سرطان الثدى من أكثر الأنواع شيوعاً، بما يمثل 32.4% من الحالات، مع التركيز على دعم المريضات اللاتى يعانين سرطان الثدى المتقدّم، وتصل نسبتهن إلى 20% من المصابات فى مصر.

وأوضح محمد صبرى، مدير دعم الأسواق فى «نوفارتس»: «يعتبر الكشف المبكر عن المرض والتثقيف الصحى المستمر ركيزتين أساسيتين لتحقيق العلاج.

وشهدت الأعوام الأخيرة جهوداً لدعم المريضات وإتاحة أفضل رعاية صحية لهن، كدليل واضح على العمل الشاق للحكومة المصرية ووزارة الصحة، وجمعيات مثل بهية فى هذه القضية الصحية، ولولا تلك الجهود لما استطعنا الوصول إلى ما حققناه الآن».