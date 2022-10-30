«خليك إيجابي»: مبادرة «100 مليون صحة» ساهمت في الحد من انتشار السرطان

قال رامي يسري، رئيس جمعية «خليك إيجابي»، إحدى جمعيات المجتمع المدني المشاركة في التوعية باليوم العالمي لمحاربي السرطان، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي في مصر، خاصة ما يتعلق بمحاربة سرطان الثدي من خلال الكشف المبكر للسيدات.

وأشار «يسري» إلى تكاتف جهود المجتمع المدني مع توجهات القيادة السياسية بتقديم الدعم النفسي المستمر لمرضى السرطان، حرصا على صحتهم النفسية، والتي تعد سببا كبيرا في شفائهم.

«خليك إيجابي»: مبادرة الرئيس السيسي عظيمة

وأضاف «يسري» لـ«الوطن»، إنه تزامنا مع الاحتفال بالشهر العالمي لمحاربات السرطان، وهو شهر أكتوبر من كل عام، فإن الدولة في عهد الرئيس السيسي أعادت الأمور لنصابها، وقامت بجهد عظيم لدعم مرضى السرطان، من خلال مبادرة «100 مليون صحة».

يسري: دور عظيم لدعم محاربات السرطان

وأضاف «يسري»، أن المبادرة استفادت منها 27 مليون سيدة وفتاة، بما يقرب من ربع الشعب المصري تقريبا، مؤكد أن هناك دور عظيم لم يكن يراه سابقا في التوعية من إدارة التثقيف الصحي وتنظيم الأسرة والتربية والتعليم لتعليم الفتيات والسيدات طرق الكشف المبكر وأماكن الكشف، ما يساعد في علاج المرض مبكرا ويعزز فرص الوقاية منه.