أخبار أسيوط اليوم.. افتتاح معرض حياة كريمة للمشغولات اليدوية والتراثية

شهدت أخبار أسيوط، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث بينها افتتاح معرض حياة كريمة للأسر المنتجة والمشغولات اليدوية، ولقاء أصحاب المشروعات الفائزة بالمرحلة النهائية للمشروعات الخضراء مع المحافظ.

افتتاح معرض حياة كريمة للأسر المنتجة

وتضمنت أخبار أسيوط افتتاح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض حياة كريمة للأسر المنتجة والمشغولات اليدوية والتراثية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع الشباب والرياضة والذي شمل إكسسوارات ومنتجات خان الخليل ومشغولات يدوية، والذي يساهم علي تسويق المنتجات وايجاد فرصة عمل للسيدات.

محافظ أسيوط يلتقي أصحاب المشروعات الخضراء

كما تضمنت أخبار أسيوط، عقد المحافظ للقاء مع أصحاب 6 مشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمرحلة الأولى، وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى الجمهورية.

6 مشروعات خضراء

وتضمنت المشروعات الـ6 الفائزة مشروع مجمع لتدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية لحسام بيومي، ومشروع الحد من ظاهرة حرق عيدان الذرة والسحابة السوداء للدكتور محمود عبداللطيف، ومشروع البيوجاز «مستقبل مصر لحلول الطاقة» لأحمد محمد محروس ومشروع إنتاج عسل نحل طبيعي وسلالات نحل تقاوم تغيرات المناخ «منحل كذا لون» من المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، ومقدمه محمد سنوسي عنتر، ومشروع زراعة الأشجار المثمرة في دور الرعاية من المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومقدمه أسامة سعيد أنيس، ومشروع باب أمل 3 من المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ومقدمه نصر الدين حمدي من جمعية عطاء بلا حدود.

فوز طالب بجائزة أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب

كما هنأت جامعة أسيوط الطالب محمد عاطف الطالب بكلية الخدمة الاجتماعية لحصوله على لقب أفضل لاعب في دوري مراكز الشباب والسفر والمعايشة مع نادي مارسيليا الفرنسي والمقدمة من الشركة الراعية.

تخصيص شهر نوفمبر كل عام للبيئة

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن تخصيص شهر نوفمبر من كل عام كشهراَ للبيئة لتكثيف الأنشطة البيئية وزيادة الوعى لدى أفراد المجتمع الجامعى وذلك ضمن احتفالية «جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر» تزامناً مع استعدادات الدولة المصرية لإطلاق مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر الجاري.