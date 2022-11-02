وزيرة التغير المناخي الباكستانية: نحن في حاجة ملحة لتعبئة التعهدات خلال «كوب 27»

ذكرت وزيرة التغير المناخي في باكستان شيري رحمان، مساء اليوم الأربعاء، أن بلادها في حاجة ملحة وضرورية لتعبئة التعهدات العالمية من أجل تدفق التمويل خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في جمهورية مصر العربية الأحد المقبل.

وأوضحت الوزيرة الباكستانية في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية، إنه يجرى عرض مقطع فيديو مدته 3 دقائق خلال كوب 27 من أجل إلقاء الضوء على حجم وتأثير الكوارث المناخية التي تواجهها دولتها بشكل غير مسبوق حاليا وكيف يؤثر ذلك على البيئة وحياة الإنسان والممتلكات.

أحداث شهدتها باكستان

وأشارت الوزيرة الباكستانية إلى أنه خلال 20 عاما ماضية شهدت بلادها 162 حدثا شديدا، بجانب موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى 53.7 درجة مئوية في جاكوب آباد ومدن أخرى لتسجل الدولة على مدار 3 سنوات متتالية قائمة الدول الأعلى في درجات الحرارة.

تسليط الضوء على الأمن الغذائي

وأشارت الوزيرة الباكستانية إلى أنها ستعمل على تسليط الضوء على أزمة الأمن الغذائي عقب ارتفاع تكلفة المحاصيل الغذائية الذي سيصل بحلول 2050 إلى 60% وارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يهدد دولة باكستان.

وتابعت: «كان هناك 1739 حالة وفاة و12 ألفا و867 إصابة وأكثر من 2 مليون منزل دمر خلال الفيضانات الموسمية الأخيرة ومع ذلك، قدر البنك الدولي الخسائر التراكمية بنحو 30 مليار دولار والتي سيكون لها تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي في باكستان».

الحصول على 100 مليار دولار سنويا

وكشفت الوزيرة الباكستانية أن إحدى أولويات بلادها التكيف طويل الأجل للعمل على مكافحة تداعيات تغير المناخ مع الحصول على 100 مليار دولار سنويا لدعم الأضرار الحالية، وكذلك العمل على تطوير آلية شفافة تذكر احتياجات تمويل بشكل مبسط والوصول للدول المحتاجة.