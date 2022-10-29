«البيت الأبيض»: الرئيس جو بايدن سيشارك بقمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور مصر للمشاركة في قمة المناخ (COP27)، التي ستعقد في شهر نوفمبر بشرم الشيخ.

ونقلت «CNN» عن كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قولها إن بايدن سيحضر في يوم 11 نوفمبر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.

توقعات بعدم حضور رئيس وزراء بريطانيا

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، بأنه من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء ريشي سوناك قمة قادة الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي بشرم الشيخ «كوب 27»، وذلك بعد أن استضافت المملكة المتحدة نسختها السابقة العام الماضي في مدينة جلاسكو.

ورفض المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أمس، ادعاءات حزب العمال المعارض باعتبار أن عدم حضوره قمة المناخ يعكس فشلًا هائلا للقيادة، ودافع عن قراره وأرجعه إلى التركيز على التحديات الداخلية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في حديث إلى الصحفيين خلال زيارة مستشفى في لندن، إن الدور القيادي الذي أظهرته المملكة المتحدة في معالجة تغير المناخ لا مثيل له تقريبًا في العالم.