رئيس وزراء باكستان يهنئ مصر على استضافة مؤتمر المناخ «cop27»

هنأ رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، مصر، على استضافتها الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27»، المقرر انطلاقها في شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة «دون» الباكستانية، اليوم، أن التهنئة جاءت خلال مكالمة هاتفية بين «شهباز» والسفير المصري لدى باكستان طارق محمد دحروج، ومن المقرر أن يكون رئيس وزراء باكستان، هو نائب رئيس مؤتمر المناخ.

تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء الباكستاني، أن الجانبين تعهدا بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية الثنائية.

وركزت المناقشة على تعزيز العلاقات «الباكستانية- المصرية»، إذ أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عن تقديره لدعم مصر، وتضامنها في أعقاب الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ التي تسببت في دمار هائل في باكستان.

وينطلق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ 6 نوفمبر المقبل، ويكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يعانيه العالم من جراء التغيرات المناخية.