مصرع سائق وإصابة شقيقه في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بأسيوط

لقى سائق مصرعه، وأصيب شقيقه بجروح بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالأخشاب بنزلة الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة ونقل المصاب لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بنزلة الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية «ن م أ- 4612» محملة بأخشاب، نتج عن الحادث مصرع وائل كامل حسن، 37 عاما، قائد السيارة، وإصابة شقيقه سيد كامل حسن، مساعده، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الغنايم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وقامت معدات رئاسة مركز ومدينة الغنايم برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.