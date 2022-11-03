وفاة المطرب السكندري الكبير إبراهيم عبدالشفيع بعد صراع مع المرض

توفي الفنان والمطرب السكندري الشهير إبراهيم عبدالشفيع، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض.

الموسيقيين: نعزي أنفسنا في وفاة الفنان الراحل

وقالت نقابة المهن الموسيقية بفرع الإسكندرية، في بيان لها: «ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا في وفاة علامة من علامات الفن السكندري الأستاذ إبراهيم عبدالشفيع في ذمة الله.. خالص تعازينا نقيبا ومجلسا وجميع العاملين بالفرع في وفاة المغفور له».

وتابع البيان: «للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.. نشاطركم الأحزان».

«شالله يا مرسى يا ابو العباس» أشهر أغنياته

يذكر أن الفنان الراحل تعد أشهر أغنياته «شالله يا مرسى يا أبو العباس»، وقدم خلال مسيرته عددا كبيرا من الألحان لفنانين كبار أمثال: كارم محمود ومحمد رشدي، أغنية «سألوني يا مصر»، ومحمد العزبي اليوم الجديد، ومحمد ثروت لعب الهوا، وعايدة الشاعر زفة فرح، وليلى نظمي إلهي وأنت جاهي، وماهر العطار الأخ الأكبر وإيمان الطوخي «يا حمام».