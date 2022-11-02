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نبيلة عبيد قبل حلول ذكرى وفاة الفنان محمود عبدالعزيز: «عمرنا ما اتخاصمنا»

كتب:

ياسمين محمود
10:19 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

أحيت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى السنوية لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز، بنشر مشاهد تجمعهما سويا في عدد من الأعمال الفنية.

وعلقت نبيلة عبيد: «محمود عبدالعزيز.. النجم الكبير اللي كان ما بينا أحلى الأفلام اللي هتفضل عايشة في ذاكرة السينما وفي وجدان المشاهدين.. وأحد النجوم اللي كنت بعتز بصداقته وبستمتع بالتمثيل معاه، ولا كان في بينا يوم زعل أو خصام».

وأضافت: «اقتربت ذكرى رحيلك عن الدنيا يا محمود، ولكنك عايش وهتفضل عايش في قلوب كل محبيك، ربنا يرحمك يا أغلى وأعز صديق».

وفاة محمود عبدالعزيز 

وغيب الموت الفنان محمود عبدالعزيز، في 12 نوفمبر 2016، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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