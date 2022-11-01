موعد ومكان العزاء في والدة سيد معوض بالفيوم.. «وفاة من كانت سببا لرحمة ربنا بي»

أقامت أسرة سيد معوض، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، سرادق عزاء بمحل سكنهم لاستقبال المعزين الذين يتوافدون عليهم لتقديم واجب العزاء في والدة اللاعب والتي رحلت صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانها في جنازة غاب عنها جميع اللاعبين واقتصرت على وجود «معوض» وأسرته وأصدقائهم وجيرانهم فقط.

وتسائل العشرات من المواطنين عن موعد ومكان العزاء في والدة سيد معوض، والذي يقام في مدينة الفيوم.

مكان عزاء والدة سيد معوض

وحول مكان العزاء في والدة سيد معوض، فإنّ لاعب الأهلي السابق وأسرته، يستقبلون المعزين في السرادق المقام بشارع المدارس بمنطقة الفوال بمدينة الفيوم.

موعد العزاء في والدة سيد معوض

وبحسب إعلان أسرة اللاعب سيد معوض، في بيان، فإنّ موعد العزاء في والدة لاعب الأهلي بدأ مساء اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، كما هو الحال في العزاء بمحافظة الفيوم.

وفاة والدة سيد معوض

وكان اللاعب سيد معوض قد أعلن في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وفاة والدته بعد صراع مع المرض برسالة مؤثرة، جاء فيها «وفاة من كانت سبب لرحمة ربنا بي، وفاة أمي الغالية».

تشييع جنازة والدة سيد معوض

وشيّعت جنازة والدة سيد معوض، ظهر اليوم الثلاثاء، في غياب تام للاعبي كرة القدم، حيث أدى صلاة الجنازة عليها في مسجد خوند أصلباي الأثري بمنطقة المطافئ، ثم جرى تشييع جثمانها ليوارى الثرى بمقابر أسرته في منطقة باب الوداع.

الأهلي يعزي سيد معوض

ونعى النادي الأهلي والدة سيدة معوض، كما قدّم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، العزاء للاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.